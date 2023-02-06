Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ завдали 11 ударів по позиціях ворога, - Генштаб

Протягом доби росіяни активно використовували реактивні системи залпового вогню. ЗСУ завдали більше десяти ударів по позиціях ворога.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення", - пише пресслужба.
"Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%", - пише пресслужба.
Також для поповнення втрат у живій силі, росіяни проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. В школах Скадовського району ворог створює кадетські класи з військовою підготовкою. Обіцяють нібито пільги при вступі на контрактну військову службу випускникам.
Протягом доби наша авіація здійснила 9 ударів по районах зосередження росіян, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.
Наші ракетники й артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили противника.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 870 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 132 160 військових.
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