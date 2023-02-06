Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ завдали 11 ударів по позиціях ворога, - Генштаб

"Протягом доби противник завдав 5 ракетних та 12 авіаційних ударів. Здійснив 36 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, по цивільних об’єктах населених пунктів Гола Пристань та Херсон. Ворожі снаряди пошкодили житлові будинки, є жертви серед цивільного населення", - пише пресслужба.

Ситуація на напрямках:

на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині.

обстановка залишається незмінною, наступальних угруповань противника не виявлено. Обстрілів зазнали райони населених пунктів Попівка і Олександрівка Сумської області та Стрілеча, Глибоке, Красне, Гатище, Вовчанськ і Дворічна на Харківщині. на Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині;

ворог обстріляв райони населених пунктів Іванівка, Кучерівка, Кислівка та Котлярівка Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині; на Лиманському напрямку противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині;

противник завдав вогневого впливу по районах Тернів Донецької області та Площанки, Червонопопівки, Кремінної і Діброви на Луганщині; на Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка;

танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Озарянівка; на Авдіївському напрямку вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка;

вогневого ураження зазнали Авдіївка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка; на Новопавлівському напрямку обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області;

обстріляно Вугледар, Пречистівку, Золоту Ниву і Нескучне Донецької області; на Запорізькому напрямку обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині;

обстрілів з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад 15 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Мала Токмачка і Степове Запорізької області та Великомихайлівка на Дніпропетровщині; на Херсонському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 12 населених пунктів. Зокрема, Гола Пристань, Золота Балка, Качкарівка, Милове, Антонівка Херсонської області та місто Херсон.

"Противник продовжує заходи з примусової паспортизації населення на тимчасово окупованих територіях. Так, в місті Кремінна Луганської області працівникам так званих «державних підприємств ЛНР», які не перебувають в черзі на отримання російського паспорта, знижують зарплатню на 30%", - пише пресслужба.

Також для поповнення втрат у живій силі, росіяни проводять пропагандистсько-агітаційну роботу серед молоді. В школах Скадовського району ворог створює кадетські класи з військовою підготовкою. Обіцяють нібито пільги при вступі на контрактну військову службу випускникам.

Досягнення наших героїв

Протягом доби наша авіація здійснила 9 ударів по районах зосередження росіян, а також 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Наші ракетники й артилеристи уразили 2 райони зосередження живої сили противника.