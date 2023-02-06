Россияне активно обстреливают из РСЗО, а ВСУ нанесли 11 ударов по позициям врага, - Генштаб

"В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Осуществил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения", - пишет пресс-служба.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная Харьковской области.

обстановка остается неизменной, наступательных группировок противника не обнаружено. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов Поповка и Александровка Сумской области и Стрелечья, Глубокое, Красное, Гатище, Волчанск и Двуречная Харьковской области. на Купянском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области;

враг обстрелял районы населенных пунктов Ивановка, Кучеровка, Кисловка и Котляровка Харьковской области, а также Новоселовское и Стельмаховка Луганской области; на Лиманском направлении противник нанес огневое воздействие по районам Тернов Донецкой области и Площанки, Червонопоповки, Кременной и Дибровы Луганской области;

противник нанес огневое воздействие по районам Тернов Донецкой области и Площанки, Червонопоповки, Кременной и Дибровы Луганской области; на Бахмутском направлении танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка;

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись Спорное, Берестовое, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка и Озаряновка; на Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка;

огневому поражению подверглись Авдеевка, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Победа и Новомихайловка; на Новопавловском направлении обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области;

обстреляны Угледар, Пречистовка, Золотая Нива и Нескучное Донецкой области; на Запорожском направлении обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области;

обстрелам из минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись районы более 15 населенных пунктов. Среди них Новополье, Ольговское, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Великомихайловка Днепропетровской области; на Херсонском направлении минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы 12 населенных пунктов. В частности, Голая Пристань, Золотая Балка, Качкаровка, Меловое, Антоновка Херсонской области и город Херсон.

"Противник продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", - пишет пресс-служба.

Также для пополнения потерь в живой силе, россияне проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. В школах Скадовского района враг создает кадетские классы с военной подготовкой. Обещают якобы льготы при поступлении на контрактную военную службу выпускникам.

Достижения наших героев

В течение суток наша авиация осуществила 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.