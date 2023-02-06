Россияне активно обстреливают из РСЗО, а ВСУ нанесли 11 ударов по позициям врага, - Генштаб

В течение суток россияне активно использовали реактивные системы залпового огня. ВСУ нанесли более десяти ударов по позициям врага.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В течение суток противник нанес 5 ракетных и 12 авиационных ударов. Осуществил 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам населенных пунктов Голая Пристань и Херсон. Вражеские снаряды повредили жилые дома, есть жертвы среди гражданского населения", - пишет пресс-служба.
"Противник продолжает мероприятия по принудительной паспортизации населения на временно оккупированных территориях. Так, в городе Кременная Луганской области работникам так называемых "государственных предприятий ЛНР", которые не находятся в очереди на получение российского паспорта, снижают зарплату на 30%", - пишет пресс-служба.
Также для пополнения потерь в живой силе, россияне проводят пропагандистско-агитационную работу среди молодежи. В школах Скадовского района враг создает кадетские классы с военной подготовкой. Обещают якобы льготы при поступлении на контрактную военную службу выпускникам.
В течение суток наша авиация осуществила 9 ударов по районам сосредоточения россиян, а также 2 удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.
Наши ракетчики и артиллеристы поразили 2 района сосредоточения живой силы противника.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 870 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 132 160 военных.
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