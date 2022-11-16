Росіяни активно обстрілюють з РСЗВ, а ЗСУ руйнують логістику ворога: зведення Генштабу

"Протягом доби російські окупанти завдали 2 авіаційні, 3 ракетні удари та здійснили понад 13 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетного ж удару завдано по об’єкту цивільної інфраструктури міста Запоріжжя", - пише пресслужба Генштабу.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

Обстріли на інших напрямках:

на Слобожанському напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове;

- з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Стрілеча, Глибоке, Мороховець, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Білий Колодязь, Бочкове, Мала Вовча та Комісарове; на Куп’янському та Лиманському напрямках - з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни;

- з різнокаліберної артилерії, по районах населених пунктів Кислівка, Берестове, Новоселівське, Стельмахівка, Андріївка, Греківка, Макіївка, Невське та Терни; на Бахмутському напрямку - з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка;

- з танків та всього спектру артилерії, по районах населених пунктів Спірне, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Зеленопілля, Курдюмівка та Озарянівка; на Авдіївському напрямку - з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки;

- з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах Кам’янки, Авдіївки, Первомайського, Невельського та Мар’їнки; на Новопавлівському напрямку - з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива;

- з артилерії різних типів, по районах населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка Золота Нива; на Запорізькому напрямку - з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новопіль, Темирівка, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Дорожнянка, Залізничне, Білогір’я та Щербаки.

"На Херсонському напрямку безпосередньо від вогню ствольної та реактивної артилерії постраждали населені пункти Нікополь та Червоногригорівка Дніпропетровської області", - додає Генштаб.

Наразі окупанти продовжують зазнавати втрат в Україні. Внаслідок удару по району зосередження ворога у населеному пункті Денежникове Луганської області, росіяни втратили близько 50 осіб з особового складу. Також є й поранені. Водночас підтверджена ліквідація 8 окупантів та поранення 16 озброєних осіб 9 листопада в районі міста Амвросіївка Донецької області.

Тим часом у Мелітополі була відключена трансляція російського телебачення. Також фіксуються сильні проблеми з водопостачанням.

Досягнення наших героїв

"В результаті дій Сил оборони, пошкоджено залізничний міст в районі населеного пункту Чернігівка Запорізької області. Це унеможливлює використання споруди в інтересах російських окупантів", - пише пресслужба.

Підтверджено ураження розташування особового складу противника 15 листопада в районах населених пунктів Скадовськ, Новомиколаївка та Нова Маячка. Втрати росіян уточнюються. "Авіація Сил оборони України протягом доби завдала по ворогу 2 удари. Під ураження потрапили 2 позиції зенітних ракетних комплексів противника", - пише Генштаб.

Протягом доби наші артилеристи уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки та 2 склади боєприпасів російських окупантів.