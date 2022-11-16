Россияне активно обстреливают из РСЗО, а ВСУ разрушают логистику врага: сводка Генштаба

В течение суток русские военные активно использовали РСЗО. Между тем, наши воины уничтожили железнодорожный мост в Черниговке Запорожской области, чтобы помешать врагу использовать его в своих целях.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"В течение суток российские оккупанты нанесли 2 авиационных, 3 ракетных удара и совершили более 13 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Ракетный же удар нанесен по объекту гражданской инфраструктуры города Запорожья", - пишет пресс-служба Генштаба.
На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.
"На Херсонском направлении напрямую от огня ствольной и реактивной артиллерии пострадали населенные пункты Никополь и Красногригорьевка Днепропетровской области", - добавляет Генштаб.
Сейчас оккупанты продолжают нести потери в Украине. В результате удара по району сосредоточения врага в населенном пункте Денежниково Луганской области, россияне потеряли около 50 человек из личного состава. Также есть и раненые. В то же время подтверждена ликвидация 8 оккупантов и ранение 16 вооруженных лиц 9 ноября в районе города Амвросиевка Донецкой области.
Между тем в Мелитополе была отключена трансляция российского телевидения. Также фиксируются сильнейшие проблемы с водоснабжением.
"В результате действий Сил обороны, поврежден железнодорожный мост в районе населенного пункта Черниговка Запорожской области. Это делает невозможным использование сооружения в интересах российских оккупантов", - пишет пресс-служба.
Подтверждено поражение расположения личного состава противника 15 ноября в районах населенных пунктов Скадовск, Новониколаевка и Новая Маячка. Потери россиян уточняются.
"Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла по врагу 2 удара. Под поражение попали 2 позиции зенитных ракетных комплексов противника", - пишет Генштаб.
За сутки наши артиллеристы поразили 2 пункта управления, 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники и 2 склада боеприпасов российских оккупантов.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 630 оккупантов. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет - 82 710 военных.
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