Росіяни активізувалися в Серебрянському лісі: ЗСУ б'ють по логістиці ворога

Російські окупанти з початку року значно активізували зусилля у Серебрянському лісі в Луганській області. Українські війська обрізають росіянам логістику, знищуючи райони накопичення транспорту та живої сили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Російські окупанти намагаються накопичити ресурси в Серебрянському лісі. Напруженою залишається ситуація навколо Дронівки: росіяни планують малими групами обійти населений пункт та взяти його під контроль, щоб просуватися у бік Платонівки та Закітного.

"У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська", - сказано у повідомленні.

Українські військові роблять все, щоб запобігти планам росіян. Зокрема оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї бригади цілеспрямовано винищують логістику росіян - в першу чергу місця накопичення транспорту та живої сили противника

Тільки за останню добу оператори дронів ліквідували двох окупантів, знищили два баггі, квадроцикл, чотири мотоцикли та п'ять укриттів росіян.