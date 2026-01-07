Россияне активизировались в Серебрянском лесу: ВСУ бьют по логистике врага
Российские оккупанты с начала года значительно активизировали усилия в Серебрянском лесу в Луганской области. Украинские войска обрезают россиянам логистику, уничтожая районы накопления транспорта и живой силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу 81-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.
Российские оккупанты пытаются накопить ресурсы в Серебрянском лесу. Напряженной остается ситуация вокруг Дроновки: россияне планируют малыми группами обойти населенный пункт и взять его под контроль, чтобы продвигаться в сторону Платоновки и Закитного.
"В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска", - сказано в сообщении.
Украинские военные делают все, чтобы предотвратить планы россиян. В частности операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й бригады целенаправленно уничтожают логистику россиян - в первую очередь места накопления транспорта и живой силы противника
Только за последние сутки операторы дронов ликвидировали двух оккупантов, уничтожили два багги, квадроцикл, четыре мотоцикла и пять укрытий россиян.
Отметим, по данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки было обезврежено 1040 российских оккупантов. Общие ориентировочные потери личного состава россиян с 24 февраля 2022 года составили около 1 214 500 единиц живой силы.
Также за сутки 6 января в целом украинские войска отбили 200 атак российских оккупантов. Самыми горячими направлениями на фронте сейчас остаются Гуляйпольский и Покровский.