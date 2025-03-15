Росіяни активізувалися на півдні, хочуть повернутися на правий берег Дніпра, - ЗСУ
Ситуація на південному напрямку в Україні загострюється. Ворожих штурмів більшає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника сил оборони Півдня Владислав Волошин в ефірі телемарафону.
"Щодня кількість ударів і штурмів збільшується. На Херсонському напрямку ворог починає активізовуватися. Зокрема, ситуація загострюється і на Запорізькому, а також на Гуляйпільському та Оріхівському напрямках", - повідомив речник.
За словами Волошина, цьому сприяють заяви російського керівництва та покращення погодних умов.
Він також повідомив, що росіяни не полишають спроб повернутися на правий берег Дніпра.
"Зокрема, вони намагаються висадитися на островах. Вчора також була спроба висадитися біля Антонівського мосту", - сказав він.
Зауважимо, що станом на 16:00, 15 березня, на фронті були зафіксовано вже більше ніж 80 боїв. Зокрема, ворог здійснив 21 спробу штурму на Покровському напрямку.
Детальніше про ситуацію на фронті по напрямках розповіли в Генеральному штабі.
РБК-Україна також писало, що за останню добу, з 14 на 15 березня, втрати РФ на фронті становили більше як тисячу солдатів. Крім того, ЗСУ також знищили 28 артсистем, 97 безпілотників і 102 одиниці автотехніки.
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