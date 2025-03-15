За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ

За останню добу, з 14 на 15 березня, російські окупанти втратили на фронті 1180 солдатів. Також ЗСУ знищили 28 артсистем, 97 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті від початку доби було зафіксовано 123 бойових зіткнень. Лише на одному Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій противника, і шість боїв о 22:00 ще тривали.

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