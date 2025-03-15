За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ
Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
За останню добу, з 14 на 15 березня, російські окупанти втратили на фронті 1180 солдатів. Також ЗСУ знищили 28 артсистем, 97 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автотехніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 892 840 (+1180) осіб;
- танків - 10 315 (+2) од.;
- бойових броньованих машин - 21 458 (+15) од.;
- артилерійських систем - 24 483 (+28) од.;
- РСЗВ - 1315 (+1) од.;
- засоби ППО - 1103 од.;
- літаків - 370 од.;
- гелікоптерів - 331 од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня - 29 233 (+97) од.;
- крилатих ракет - 3121 од.;
- кораблів/катерів - 28 од.;
- підводних човнів - 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 40 571 (+102) од.;
- спеціальної техніки - 3777 од.
Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті від початку доби було зафіксовано 123 бойових зіткнень. Лише на одному Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій противника, і шість боїв о 22:00 ще тривали.
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