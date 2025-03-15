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За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ

Субота 15 березня 2025 08:05
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За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ Фото: українські воїни продовжують завдавати втрат ворогу (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

За останню добу, з 14 на 15 березня, російські окупанти втратили на фронті 1180 солдатів. Також ЗСУ знищили 28 артсистем, 97 безпілотників оперативно-тактичного рівня та 102 одиниці автотехніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.03.25 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 892 840 (+1180) осіб;
  • танків - 10 315 (+2) од.;
  • бойових броньованих машин - 21 458 (+15) од.;
  • артилерійських систем - 24 483 (+28) од.;
  • РСЗВ - 1315 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1103 од.;
  • літаків - 370 од.;
  • гелікоптерів - 331 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 29 233 (+97) од.;
  • крилатих ракет - 3121 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 40 571 (+102) од.;
  • спеціальної техніки - 3777 од.

За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ

Нагадаємо, що станом на вчорашній вечір, на фронті від початку доби було зафіксовано 123 бойових зіткнень. Лише на одному Покровському напрямку ЗСУ зупинили 35 штурмових дій противника, і шість боїв о 22:00 ще тривали.

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За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ
За добу майже 1200 солдатів: Генштаб оновив втрати РФ
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