Россияне активизировались на юге, хотят вернуться на правый берег Днепра, - ВСУ

Ситуация на южном направлении в Украине обостряется. Вражеских штурмов становится больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера сил обороны Юга Владислав Волошин в эфире телемарафона.

"Ежедневно количество ударов и штурмов увеличивается. На Херсонском направлении враг начинает активизироваться. В частности, ситуация обостряется и на Запорожском, а также на Гуляйпольском и Ореховском направлениях", - сообщил спикер.

По словам Волошина, этому способствуют заявления российского руководства и улучшение погодных условий.

Он также сообщил, что россияне не оставляют попыток вернуться на правый берег Днепра.

"В частности, они пытаются высадиться на островах. Вчера также была попытка высадиться возле Антоновского моста", - сказал он.