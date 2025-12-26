Росіяни активізувалися біля Грабовського: в ЗСУ розповіли про ситуацію на Сумщині

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Угруповання Об’єднаних сил Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

"В Грабовському близько сотні росіян. Вони намагаються розширювати зону контролю довкола самого селища. Продовжуються спроби росіян розширити зону контролю на північ безпосередньо від селища", - зазначив він.

За словами Трегубова, в Грабовському зараз перебуває близько ста російських окупантів, тобто із самого початку кількість ворога в селищі майже не змінюється.

Нагадаємо, 18 грудня стало відомо, що росіяни зайшли до села Грабовське Сумської області. Село розташоване безпосередньо на лінії кордону з РФ. Окупанти зібрали у приміщенні місцевої церкви та вивезли близько 50 місцевих жителів на територію Росії. Там же у полон потрапило 18 військових ЗСУ.

За даними ЗСУ, російським окупантам вдалося закріпитися у Грабовському. Там зараз до сотні росіян: це не так звана "елітка" російської армії, але й не вчорашні "мобіки", які не знають, як воювати - звичайні бійці-контрактники. Наразі в населеному пункті тривають бої.

В ДПСУ підтвердили, що після прориву в Грабовське російські окупанти намагаються просунутися вглиб Сумської області, однак їм це не вдається.