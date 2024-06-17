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Россияне активизировались на Харьковском направлении, привлекли авиацию, - Генштаб

Понедельник 17 июня 2024 14:20
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Россияне активизировались на Харьковском направлении, привлекли авиацию, - Генштаб Фото: иллюстрированное изображение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток, 17 июня, на линии фронта зафиксировано 52 боестолкновения. Враг активизировался на Харьковском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Наибольшая активность врага наблюдается на Покровском направлении. Также россияне активизировались и на Харьковском.

Ситуация на направлениях

На Харьковском направлении продолжаются четыре боевых столкновения в районе Волчанска. Ситуация динамичная. Враг пытается потеснить Силы обороны при поддержке авиации.

На Купянском направлении Силы обороны отбили четыре атаки, еще одна продолжается. Бои состоялись у Песчаного, Грековки и Макеевки. Враг несет потери, данные уточняются.

На Северском направлении россияне пытались прорвать оборону в районах Иванодарьевки и Раздоловки, где в настоящее время идут бои. Атака возле села Выемка отбита.

На Покровском направлении интенсивность атак не уменьшается. Россияне атакуют в районах Новоалександровки и Евгеновки, где в настоящее время продолжаются боевые столкновения в восьми локациях. Всего на этом направлении сегодня уже произошло 20 атак.

На Кураховском направлении зафиксировано всего 5 противостояний. Сейчас продолжается боестолкновение у Красногоровки.

На Времовском направлении россияне безуспешно штурмовали наши позиции у Старомайорского.

На Приднепровском направлении террористы один раз атаковали на левом берегу Днепра, успеха не имели.

Ситуация на фронте

Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, россияне пытаются расширить географию боевых действий, поскольку понимают, что поставки оружия и истребителей F-16 будут играть в пользу Украины.

Ознакомиться с утренним возведением Генштаба можно по ссылке.

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