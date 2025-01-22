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Росіяни активізували обстріли Чернігівської області авіацією, - ДПСУ

Фото: Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України (Facebook-сторінка Демченка)
Автор: Сергій Пишкін

РФ почала активно використовувати авіацію під час ударів по Чернігівській області. До цього окупанти її застосовували виключно на Сумському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України (ДСНС) Андрія Демченка під час брифінгу в "Укрінформі".

"До цього авіація ворога більш активно застосовувалась виключно по Сумському напрямку. Зараз ми бачимо обстріли й по території Чернігівської області, і по території Сумської області", - заявив Демченко. 

За його словами, від початку 2025 року Росія здійснила більше 2,5 обстрілів прикордонних районів: 

  • Харківської; 
  • Сумської; 
  • Чернігівської областей. 

"55 із них були із застосуванням авіації, а понад тисячу - із застосуванням артилерії, понад 1 400 - із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - розповів він. 

Обстріли України з боку Росії

Під час війни Росія активно обстрілює територію України, використовуючи ракети, дрони-камікадзе, артилерію та авіацію. Основними цілями є об'єкти критичної інфраструктури, енергосистеми, промислові підприємства й не тільки. Зокрема терористи часто б'ють по цивільній інфраструктурі, що створює загрозу для цивільних.

У тому ж числі майже кожної ночі ворог вдається до запуску безпілотників. Наприклад, в ніч на 22 січня росіяни випустили по Україні 99 дронів з шести напрямків. Станом на 10 ранку було підтверджено збиття 65 з них.

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