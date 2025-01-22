Росіяни активізували обстріли Чернігівської області авіацією, - ДПСУ

"До цього авіація ворога більш активно застосовувалась виключно по Сумському напрямку. Зараз ми бачимо обстріли й по території Чернігівської області, і по території Сумської області", - заявив Демченко.

За його словами, від початку 2025 року Росія здійснила більше 2,5 обстрілів прикордонних районів:

Харківської;

Сумської;

Чернігівської областей.

"55 із них були із застосуванням авіації, а понад тисячу - із застосуванням артилерії, понад 1 400 - із застосуванням безпілотних літальних апаратів", - розповів він.