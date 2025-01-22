Россияне активизировали обстрелы Черниговской области авиацией, - ГПСУ

"До этого авиация врага более активно применялась исключительно по Сумскому направлению. Сейчас мы видим обстрелы и по территории Черниговской области, и по территории Сумской области", - заявил Демченко.

По его словам, с начала 2025 года Россия осуществила более 2,5 обстрелов приграничных районов:

Харьковской;

Сумской;

Черниговской областей.

"55 из них были с применением авиации, а более тысячи - с применением артиллерии, более 1 400 - с применением беспилотных летательных аппаратов", - рассказал он.