Армія РФ втратила за добу 1070 солдатів, артсистеми та РСЗВ, - Генштаб

За останню добу з 7 на 8 липня, армія російських загарбників втратила на фронті 1070 солдатів і 41 артилерійську систему.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 8 липня 2025 року орієнтовно становлять:

Ситуація на фронті

Раніше Генштаб ЗСУ повідомив, що Росія минулої доби, 7 липня, втратила 1100 солдатів. Зокрема Сили оборони вразили: три танки, сім бойових броньованих машин, 33 артилерійські системи і не тільки.

Згідно з даними ISW, російські війська просунулися на кількох напрямках: на півночі Сумської області та в районі Новопавлівки, Торецька і Покровська.

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