Росіяни активізували діяльність по виявленню партизанів у прифронтових містах, - ЦНС

"Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Вони обшукують будинки, акцент роблять в підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети, які мають місцеві, переписують imei телефонів, номери сім-карт.

Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон. У ЦНС опублікували інструкцію щодо чистки телефону та поводження під час арешту.

Людей також закликають видаляти історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.