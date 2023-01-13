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Росіяни активізували діяльність по виявленню партизанів у прифронтових містах, - ЦНС

Фото: Росіяни активізували діяльність по виявленню партизанів у прифронтових містах (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях, а саме у прифронтових містах, в надії знайти партизанів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Центру національного спротиву.

"Кількість уражених об’єктів окупантів зростає завдяки активній роботі підпілля", - йдеться у повідомленні.

У Центрі зазначають, що російські військові продовжують рейди на тимчасово окупованих територіях в надії знайти партизан. Вони обшукують будинки, акцент роблять в підвалах, коморах та гаражах. Також детально записують інформацію про наявні гаджети, які мають місцеві, переписують imei телефонів, номери сім-карт.

Центр національного спротиву закликає бути обережними й за можливості залишити регіон. У ЦНС опублікували інструкцію щодо чистки телефону та поводження під час арешту.

Людей також закликають видаляти історію браузерів та відписуватися від українських телеграм-каналів перед виходом на вулицю.

Нагадаємо, що російські окупанти запустили чат-бот у Telegram для пошуку українських партизанів у Мелітополі.

Рух опору діє у Луганській області, попри смертельний ризик. Партизани підривають автомобілі колаборантів та залізницю.

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