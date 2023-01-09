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Шукають партизанів, про яких знає вся країна. Федоров розповів про методи росіян у Мелітополі

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Мелітополь, Понеділок 09 січня 2023 15:10
Шукають партизанів, про яких знає вся країна. Федоров розповів про методи росіян у Мелітополі Фото: мер Мелітополя Івані Федоров (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти запустили чат-бот у Telegram для пошуку українських партизанів у Мелітополі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова на брифінгу.

"Декілька днів тому вони в Telegram відкрили чат-бот, за допомогою якого вони намагаються шукати український спротив та українських партизанів. Сьогодні вони також розсилають людям смс з провокаційними питаннями і намагаються знайти партизанів в Мелітополі, про яких вже знає вся країна", - розповів він.

При цьому Федоров підкреслив, що українці не здаються і чинять спротив незважаючи ні на що.

РБК-Україна повідомляло, що росіяни запустили черговий онлайн-бот у Telegram для пошуку партизанів у Мелітополі, через який можна нібито повідомляти "про підозрілих людей або предмети, які можуть становити небезпеку".

Окрім того, на вихідних у Мелітополі пролунали вибухи на двох підприємствах, де росіяни облаштували свої військові бази - "Гідромарші" та "Мелітополь компресор". Федоров зазначив, що ці вибухи стали найпотужнішими, починаючи з 24 лютого.

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