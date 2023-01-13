Россияне активизировали деятельность по выявлению партизан в прифронтовых городах, - ЦНС

Российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях, а именно в прифронтовых городах, в надежде найти партизан.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Количество пораженных объектов оккупантов растет благодаря активной работе подполья", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях в надежде найти партизан. Они обыскивают дома, акцент делают в подвалах, амбарах и гаражах. Также подробно записывают информацию об имеющихся гаджетах, которые имеют местные, переписывают imei телефонов, номера сим-карт.
Центр национального сопротивления призывает осторожничать и по возможности покинуть регион. В ЦНС опубликовали инструкцию по чистке телефона и обращению во время ареста.
Люди также призывают удалять историю браузеров и отписываться от украинских телеграмм-каналов перед выходом на улицу.
Напомним, что российские оккупанты запустили чат-бот в Telegram для поиска украинских партизан в Мелитополе.
Движение сопротивления действует в Луганской области, несмотря на смертельный риск. Партизаны подрывают автомобили коллаборантов и железную дорогу.
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