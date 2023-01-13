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Россияне активизировали деятельность по выявлению партизан в прифронтовых городах, - ЦНС

Фото: Россияне активизировали деятельность по выявлению партизан в прифронтовых городах (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях, а именно в прифронтовых городах, в надежде найти партизан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Количество пораженных объектов оккупантов растет благодаря активной работе подполья", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что российские военные продолжают рейды на временно оккупированных территориях в надежде найти партизан. Они обыскивают дома, акцент делают в подвалах, амбарах и гаражах. Также подробно записывают информацию об имеющихся гаджетах, которые имеют местные, переписывают imei телефонов, номера сим-карт.

Центр национального сопротивления призывает осторожничать и по возможности покинуть регион. В ЦНС опубликовали инструкцию по чистке телефона и обращению во время ареста.

Люди также призывают удалять историю браузеров и отписываться от украинских телеграмм-каналов перед выходом на улицу.

Напомним, что российские оккупанты запустили чат-бот в Telegram для поиска украинских партизан в Мелитополе.

Движение сопротивления действует в Луганской области, несмотря на смертельный риск. Партизаны подрывают автомобили коллаборантов и железную дорогу.

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