ua ru
Чт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Залізниця та штаби РФ. Гайдай назвав цілі партизанів у Луганській області

Новость на русском →
Україна, Четвер 12 січня 2023 16:05
Залізниця та штаби РФ. Гайдай назвав цілі партизанів у Луганській області Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Дмитро Браславський

Рух опору діє у Луганській області, попри смертельний ризик. Партизани підривають автомобілі колаборантів та залізницю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Я вважаю, що рух опору працює результативно та активно. Дехто каже, що це легкі речі - листівки розклеїти щодо колаборантів, призову, або щодо псевдореферендуму... Але це все смертельно небезпечно", - йдеться у заяві.

Гайдай зазначив, що якщо людину спіймають, це буде величезна проблема, якщо не смертна кара. У кращому випадку людину обміняють.

"Ми бачили, як чомусь підриваються машини з колаборантами. Бачили відео, як хтось підпалює штаби окупантів. Ми бачили, як підриваються залізничні колії, фіксували спалення розподільчих шкафів на залізничній колії, що потім зупиняло логістику на залізниці до тижня", - розповів глава області.

За його словами, партизанський рух працює достатньо активно і вдало. Він підкреслив, що такі люди дуже допомагають у боротьбі з окупантами.

Нагадаємо, що в окупованому Старобільську (Луганська область) так звані "поліцейські" почали писати заяви на звільнення. Цьому посприяли дії українських партизанів в регіоні.

До цього повідомлялось, що у Луганській області підірвали залізничні колії, якими росіяни перевозили техніку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганськ Війна в Україні
NEWS
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
Росія піде ва-банк. Данілов розповів, чого чекати на річницю війни
DAILY
Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Битва за Соледар. Що відбувається у боях під Бахмутом і як змінюється фронт на Донбасі