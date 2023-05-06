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Росіяни 71 раз обстріляли Херсонську область

Фото: окупанти за минулу добу 71 раз обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Російські війська за минулу добу здійснили 71 обстріл Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Окупанти випустили 411 снарядів з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації по території Херсонської області. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів.

Росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію заводу в Херсоні та церкву у Бериславському районі. Двоє людей дістали поранення.

З деокупованої території області евакуйовано 155 осіб.

Раніше ми писали, сьогодні вночі, 6 травня, війська РФ атакували Дніпропетровську область безпілотниками, сили ППО знищили всі цілі.

Нагадаємо, росіяни завдали удару керованими бомбами по Сумській області.

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Херсонська областьВибухВійна Росії проти України