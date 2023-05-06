ua ru
Сб, 06 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили всі цілі над Дніпропетровською областю

Новость на русском →
Київ, Субота 06 травня 2023 07:50
Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили всі цілі над Дніпропетровською областю Фото: сили ППО знищили чотири "Шахеди" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сьогодні вночі, 6 травня, війська РФ атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Військові з повітряного командування "Схід" знищили всі чотири "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тelegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Уламки збитих безпілотників упали в Синельниківському районі, внаслідок чого вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Також вночі окупанти били Марганецькою громадою Нікопольського району, випустивши півтора десятка снарядів з "Града". Наслідки атаки з'ясовуються.

Раніше ми писали, що російська авіація вночі завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Крім того, російські війська вночі 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.

Нагадаємо, що вночі 4 травня для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська область дрони Вторгнення Росії до України
NEWS
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
Знищено 620 окупантів, 16 артсистем та 17 БПЛА: нові втрати ворога від Генштабу
DAILY
Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Захід повірив у перемогу України. Інсайди про поставки зброї та переговори зі США і Європою