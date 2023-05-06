Нічна атака "Шахедів": сили ППО знищили всі цілі над Дніпропетровською областю

Сьогодні вночі, 6 травня, війська РФ атакували Дніпропетровську область безпілотниками. Військові з повітряного командування "Схід" знищили всі чотири "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Тelegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Також вночі окупанти били Марганецькою громадою Нікопольського району, випустивши півтора десятка снарядів з "Града". Наслідки атаки з'ясовуються.

Уламки збитих безпілотників упали в Синельниківському районі, внаслідок чого вибиті вікна у 5 приватних будинках, пошкоджено господарські будівлі та лінія електропередач. Люди не постраждали.

Раніше ми писали, що російська авіація вночі завдала чергового удару керованими бомбами по Сумській області.

Крім того, російські війська вночі 5 травня намагалися атакувати Дніпропетровську область двома безпілотниками, всі цілі було знищено силами ППО.

Нагадаємо, що вночі 4 травня для повітряної атаки на Україну війська РФ використали до 24 ударних безпілотників типу "Шахед". Наші військові знищили 18 ворожих дронів-камікадзе.

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