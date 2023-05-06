Россияне 71 раз обстреляли Херсонскую область

Российские войска за минувшие сутки произвели 71 обстрел Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Оккупанты выпустили 411 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации по территории Херсонской области. Город Херсон враг обстрелял 11 раз.
Россияне попали в жилые кварталы населенных пунктов области, территорию завода в Херсоне и церковь в Бериславском районе. Два человека получили ранения.
С деоккупированной территории области эвакуировано 155 человек.
Ранее мы писали, сегодня ночью, 6 мая, войска РФ атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, силы ПВО уничтожили все цели.
Напомним, россияне нанесли удар управляемыми бомбами по Сумской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.