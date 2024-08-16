Росіяни за 6 кілометрів від Мирнограда. У місті залишаються 20 тисяч людей, - МВА

У Мирнограді Донецької області залишаються ще приблизно 20 тисяч людей. Російські війська знаходяться за шість кілометрів від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Третяка ефірі Радіо Свобода .

За його словами, ситуація у місті напружено-стабільна, але росіяни потроху просуваються.

"Зараз лінія бойового зіткнення - приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", - розповів Третяк.

Він зазначив, що усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

Глава МВА також розповів, що у Покровську людей вмовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій обходять помешкання містян.

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати. Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки по телефону кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", - додав Третяк.