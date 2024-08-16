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Росіяни за 6 кілометрів від Мирнограда. У місті залишаються 20 тисяч людей, - МВА

Мирноград, Донецька область, П'ятниця 16 серпня 2024 16:02
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Росіяни за 6 кілометрів від Мирнограда. У місті залишаються 20 тисяч людей, - МВА Ілюстративне фото: у Донецькій області триває евакуація цивільних (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Мирнограді Донецької області залишаються ще приблизно 20 тисяч людей. Російські війська знаходяться за шість кілометрів від міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виконувача обов’язків начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрія Третяка ефірі Радіо Свобода.

За його словами, ситуація у місті напружено-стабільна, але росіяни потроху просуваються.

"Зараз лінія бойового зіткнення - приблизно за шість кілометрів від міста Мирнограда. Люди виїжджають, але не так швидко, жваво, як хотілось би, як того потребує ситуація. В першу чергу ми намагаємося організувати евакуацію дітей і людей похилого віку, яким важко самим себе обслуговувати, в яких є проблеми з пересуванням. Багато людей виїжджають самі все ж таки. Тому що постійно чути вибухи, постійно артилерійські обстріли, чути навіть на околицях громади", - розповів Третяк.

Він зазначив, що усіх людей із Мирнограда планують вивезти до кінця серпня.

Глава МВА також розповів, що у Покровську людей вмовляють виїжджати. Працівники військової міської адміністрації телефонують людям із закликами до евакуації, а також разом із поліцією та працівниками Державної служби надзвичайних ситуацій обходять помешкання містян.

"Є люди, які відмовляються будь-що виїжджати. Їх небагато, але бувають такі випадки, коли батьки по телефону кажуть, що діти вже виїхали, а ми з’ясовуємо, що вони ще в громаді знаходяться", - додав Третяк.

Евакуація у Донецькій області

Нагадаємо, через активні бойові дії, зокрема на Покровському напрямку, з майже 30 населених пунктів Донецької області триває евакуація дітей. Вона відбувається у примусовому порядку.

Також ми повідомляли, що евакуація в Торецьку йде дуже повільно. В місті три тисячі людей, які живуть в підвалах.

До того ж ворог майже підійшов до Покровська Донецької області. Цивільних закликають не зволікати з евакуацією.

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