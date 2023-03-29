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Росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА

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Середа 29 березня 2023 07:59
Росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА Фото: Росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Минулої доби росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, одна людина поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Він заявив, що загарбники гатили з авіації та артилерії. Місто Херсон обстріляли тричі, випустивши 17 снарядів.

"17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також будівлю Укрпошти. На жаль, одна людина дістала поранення", - сказав він.

Нагадаємо, що 28 березня, російські окупанти атакували будівлі "Укрпошти" та лікарні ім. Лучанського.

А 27 березня росіяни обстріляли Херсонську область 60 разів.

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