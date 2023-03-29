Росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА
Фото: Росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область (GettyImages)
Минулої доби росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, одна людина поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Він заявив, що загарбники гатили з авіації та артилерії. Місто Херсон обстріляли тричі, випустивши 17 снарядів.
"17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також будівлю Укрпошти. На жаль, одна людина дістала поранення", - сказав він.
Нагадаємо, що 28 березня, російські окупанти атакували будівлі "Укрпошти" та лікарні ім. Лучанського.
А 27 березня росіяни обстріляли Херсонську область 60 разів.
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