Росіяни 34 рази обстріляли Херсонську область, - ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна .

Він заявив, що загарбники гатили з авіації та артилерії. Місто Херсон обстріляли тричі, випустивши 17 снарядів.

"17 снарядів влучили у житлові квартали міста, приватні й багатоквартирні будинки, територію та будівлі лікарні, а також будівлю Укрпошти. На жаль, одна людина дістала поранення", - сказав він.