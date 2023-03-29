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Россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область, - ОВА

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Среда 29 марта 2023 07:59
Россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область, - ОВА Фото: Россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

За прошедшие сутки россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область, один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Он заявил, что захватчики били из авиации и артиллерии. Город Херсона обстреляли трижды, выпустив 17 снарядов.

"17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также здание Укрпочты. К сожалению, один человек получил ранения", - сказал он.

Напомним, что 28 марта, российские кафиры атаковали здания "Укрпочты" и больницы им. Лучанского.

А 27 марта россияне обстреляли Херсонскую область 60 раз.

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