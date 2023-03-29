Россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область, - ОВА

За прошедшие сутки россияне 34 раза обстреляли Херсонскую область, один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина .

Он заявил, что захватчики били из авиации и артиллерии. Город Херсона обстреляли трижды, выпустив 17 снарядов.

"17 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здания больницы, а также здание Укрпочты. К сожалению, один человек получил ранения", - сказал он.