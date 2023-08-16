ua en ru
Ср, 16 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області

Новость на русском →
Брянська область, Росія, Середа 16 серпня 2023 15:53
Росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області Фото: росіянам знову привиділися "українські диверсанти" в Брянській області (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Тетяна Степанова

У російській Брянській області сьогодні, 16 серпня, вкотре заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи у Стародубський район.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу російської ФСБ.

"Зупинено спробу проникнення на територію Росії українських диверсантів, які намагалися перетнути кордон у Стародубському районі Брянської області. Четверо диверсантів знищено", - заявили у ФСБ.

У відомстві також повідомили, що на місці бою нібито виявлено FPV-дрони з наклейками "Власність ФСБ Росії" та російською символікою, що "свідчить про підготовку провокацій на російській території".

Ситуація у Брянській області РФ

Брянська область є прикордонною областю Росії, яка межує одразу з двома областями України - із Сумською та Чернігівською. Російська сторона часто тут влаштовує провокації на кордоні з Україною.

Наприкінці травня в Брянській області РФ за версією росіян нібито сталася низка "тривожних подій". Там дрон "атакував" автомобіль Міноборони РФ, а так звана "українська ДРГ" нібито намагалася зробити прорив.

А у липні окупанти перекинули новий загін росіян до Брянської області для проведення диверсій на території України.

Вчора у російській Брянській області також заявили про нібито спробу проникнення української диверсійно-розвідувальної групи в село Курковичі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація ДРГ Брянская область Війна Росії проти України
NEWS
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
Українські бійці показали кадри звільнення Урожайного
DAILY
Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза
Ірина Гамерськашеф-редактор відділу новин Сергій Наєв: "Вагнерівці" у Білорусі – небезпека, але ще не загроза