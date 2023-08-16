ua en ru
Ср, 16 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиянам снова померещились "украинские диверсанты" в Брянской области

Новина українською →
Брянская область, Россия, Среда 16 августа 2023 15:53
Россиянам снова померещились "украинские диверсанты" в Брянской области Фото: россиянам снова померещились "украинские диверсанты" в Брянской области (instagram.com/fsb_rossii_official)
Автор: Татьяна Степанова

В российской Брянской области сегодня, 16 августа, в очередной раз заявили о якобы попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в Стародубский район.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу российской ФСБ.

"Пресечена попытка проникновения на территорию России украинских диверсантов, пытавшихся пересечь границу в Стародубском районе Брянской области. Четверо диверсантов уничтожены", - заявили в ФСБ.

В ведомстве также сообщили, что на месте боя якобы обнаружены FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой, что "свидетельствует о подготовке провокаций на российской территории".

Ситуация в Брянской области РФ

Брянская область является приграничной областью России, которая граничит с двумя областями Украины - с Сумской и Черниговской. Российская сторона часто устраивает здесь провокации на границе с Украиной.

В конце мая в Брянской области РФ по версии россиян якобы произошел ряд "тревожных событий". Там дрон "атаковал" автомобиль Минобороны РФ, а так называемая "украинская ДРГ" якобы пыталась совершить прорыв.

А в июле оккупанты перебросили новый отряд россиян в Брянскую область для проведения диверсий на территории Украины.

Вчера в российской Брянской области также заявили о якобы попытке проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы в село Курковичи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация ДРГ Брянская область Война России против Украины
NEWS
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
Украинские бойцы показали кадры освобождения Урожайного
DAILY
Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза
Ирина Гамерскаяшеф-редактор отдела новостей Сергей Наев: "Вагнеровцы" в Беларуси – опасность, но еще не угроза