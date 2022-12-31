Росіянам важко утримувати позиції у Луганській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА .

"Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки.На Куп’янському напрямку росіянами обстріляні райони Новоселівського і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське, Діброва та Червонопопівка. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.