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Росіянам важко утримувати позиції у Луганській області

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Луганськ, Субота 31 грудня 2022 08:43
Росіянам важко утримувати позиції у Луганській області Фото: росіянам важко утримувати позиції у Луганській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Росіянам важко утримувати позиції у Луганській області. Щодня їхні поранені вояки поповнюють ліжковий фонд регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.

"Станом на 29 грудня лікарня в Біловодську переповнена пораненими російськими військовослужбовцями", - йдеться в повідомленні.

Так, за минулу добу наші воїни відбили атаки окупантів в районах Стельмахівки, Невського, Червонопопівки і Білогорівки.На Куп’янському напрямку росіянами обстріляні райони Новоселівського і Стельмахівки.

На Лиманському напрямку під вогневий вплив окупантів потрапили Площанка, Невське, Діброва та Червонопопівка. Авіація Сил оборони завдала 10 ударів по районах зосередження противника, а також 3 - по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Збито ворожий розвідувальний БПЛА типу "Орлан-10". Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили пункт управління, 7 районів зосередження живої сили та військової техніки ворога, 5 складів боєприпасів, а також 2 радіолокаційні станції загарбників.

Як повідомлялось, українські військові вибили війська РФ із селища Новоселівське Луганської області, частину окупантів взято в полон.

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