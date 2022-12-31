Россиянам тяжело удерживать позиции в Луганской области. Ежедневно их раненые воины пополняют коечный фонд региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА .

"По состоянию на 29 декабря больница в Беловодске переполнена ранеными российскими военнослужащими", - говорится в сообщении.

Так, за минувшие сутки наши воины отразили атаки оккупантов в районах Стельмаховки, Невского, Червонопоповки и Белогоровки. На Купянском направлении россиянами обстреляны районы Новоселовского и Стельмаховки.

На Лиманском направлении под огневое влияние оккупантов попали Площанка, Невское, Диброва и Краснопоповка. Авиация Сил обороны нанесла 10 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 - по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Сбит вражеский разведывательный БПЛА типа "Орлан-10". Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны поразили пункт управления, 7 районов сосредоточения живой силы и военной техники врага, 5 складов боеприпасов, а также 2 радиолокационные станции захватчиков.