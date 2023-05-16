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Росіянам та білорусам заборонили брати участь в Євроіграх-2023 у Польщі

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Росія, Вівторок 16 травня 2023 20:08
Росіянам та білорусам заборонили брати участь в Євроіграх-2023 у Польщі Фото: росіянам та білорусам заборонили брати участь в Євроіграх-2023 у Польщі (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Європейських іграх 2023 року в жодному статусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Inside the Games.

Федерація боксу Росії заявила про своє бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх, які буде проведено у Кракові-Малопольші. Участь необхідна для того, щоб отримати кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Однак Європейські олімпійські комітетизаявили, що це неможливо.

Варто нагадати, що раніше Міжнародний олімпійський комітет постановив дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на світову спортивну арену. Вони мали б виступати як нейтральні особи за умови, що вони не підтримують війну в Україні та не пов’язані з армією.

Європейські ігри 2023 року в Польщі - це континентальний відбір на Олімпійські ігри у столиці Франції.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету. Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, Бах заявляв, що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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