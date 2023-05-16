Росіянам та білорусам заборонили брати участь в Євроіграх-2023 у Польщі

Російські та білоруські спортсмени не братимуть участі в Європейських іграх 2023 року в жодному статусі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на портал Inside the Games.

Федерація боксу Росії заявила про своє бажання взяти участь у цьогорічних Європейських іграх, які буде проведено у Кракові-Малопольші. Участь необхідна для того, щоб отримати кваліфікацію на Олімпіаду 2024 року. Однак Європейські олімпійські комітетизаявили, що це неможливо.

Варто нагадати, що раніше Міжнародний олімпійський комітет постановив дозволити російським і білоруським спортсменам повернутися на світову спортивну арену. Вони мали б виступати як нейтральні особи за умови, що вони не підтримують війну в Україні та не пов’язані з армією.