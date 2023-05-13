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Росіянам та білорусам дозволили повернутись до змагань із важкої атлетики: є одна умова

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Субота 13 травня 2023 00:34
Росіянам та білорусам дозволили повернутись до змагань із важкої атлетики: є одна умова Фото: росіян та білорусів допустять до міжнародних змаганнях з важкої атлетики (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Міжнародна федерація важкої атлетики дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IWF.

Міжнародна федерація з важкої атлетики схвалила "Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних подій щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях".

Зазначається, що спортсмени із Росії та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Повернення важкоатлетів з цих країн буде відбуватися з дотриманням рекомендацій МОК на предмет їх нейтральності. Перш ніж допустити їх до змагань кожного перевірить "незалежна агенція".

Раніше, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявив, що МОК працює над тим, щоб допомогти спортсменам із російськими чи білоруськими паспортами повернутися до міжнародних спортивних змагань

Міжнародна федерація гольфу допустила спортсменів із РФ та Білорусі до змагань.

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