Росіянам та білорусам дозволили повернутись до змагань із важкої атлетики: є одна умова

Міжнародна федерація важкої атлетики дозволила росіянам та білорусам брати участь у змаганнях за однієї умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на IWF .

Міжнародна федерація з важкої атлетики схвалила "Рекомендації Міжнародного олімпійського комітету для міжнародних федерацій та організаторів міжнародних спортивних подій щодо участі спортсменів з російським або білоруським паспортом у міжнародних змаганнях".

Зазначається, що спортсмени із Росії та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі. Повернення важкоатлетів з цих країн буде відбуватися з дотриманням рекомендацій МОК на предмет їх нейтральності. Перш ніж допустити їх до змагань кожного перевірить "незалежна агенція".