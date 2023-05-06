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Міжнародна федерація гольфу допустила спортсменів із РФ та Білорусі до змагань

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Субота 06 травня 2023 18:40
Міжнародна федерація гольфу допустила спортсменів із РФ та Білорусі до змагань Ілюстративне фото: Міжнародна федерація гольфу допустила спортсменів із РФ та Білорусі до змагань (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Міжнародна федерація гольфу (IGF) заявила, що російські та білоруські спортсмени можуть повернутися до участі в міжнародних змаганнях як нейтральні особи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) наклав санкції на Росію та її союзника Білорусь після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Настільний теніс, п'ятиборство, фехтування, дзюдо і тхеквондо - серед олімпійських видів спорту, до яких повернулися спортсмени з обох країн.

"... МОК не ухвалив рішення щодо участі російських і білоруських спортсменів в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі, і у зв'язку з цим рада IGF відкладає будь-яке рішення стосовно їхньої участі в олімпійських змаганнях із гольфу", - ідеться в заяві IGF.

Нагадаємо, 28 березня МОК рекомендував допускати до змагань росіян та білорусів, але за умови нейтралітету . Ця рекомендація стосується лише одиночних видів спорту.

Крім того, президент Міжнародного олімпійського комітету Томас Бах заявляв , що олімпійські спортсмени не повинні ставати інструментом у руках міжнародної політики.

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