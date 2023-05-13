Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по тяжелой атлетике: есть одно условие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IWF .

Международная федерация по тяжелой атлетике одобрила "Рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и организаторов международных спортивных событий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях".

Отмечается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Возвращение тяжелоатлетов из этих стран будет происходить с соблюдением рекомендаций МОК по поводу их нейтральности. Прежде чем допустить их к соревнованиям, каждого проверит "независимое агентство".