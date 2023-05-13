ua ru
Сб, 13 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по тяжелой атлетике: есть одно условие

Новина українською →
Суббота 13 мая 2023 00:34
Россиян и белорусов допустят к соревнованиям по тяжелой атлетике: есть одно условие Фото: россиян и белорусов допустят к международным соревнованиям по тяжелой атлетике (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Международная федерация тяжелой атлетики позволила россиянам и белорусам участвовать в соревнованиях при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на IWF.

Международная федерация по тяжелой атлетике одобрила "Рекомендации Международного олимпийского комитета для международных федераций и организаторов международных спортивных событий по участию спортсменов с российским или белорусским паспортом в международных соревнованиях".

Отмечается, что спортсмены из России и Белоруссии смогут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе. Возвращение тяжелоатлетов из этих стран будет происходить с соблюдением рекомендаций МОК по поводу их нейтральности. Прежде чем допустить их к соревнованиям, каждого проверит "независимое агентство".

Ранее президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что МОК работает над тем, чтобы помочь спортсменам с российскими или белорусскими паспортами вернуться к международным спортивным соревнованиям.

Международная федерация гольфа допустила спортсменов из РФ и Белоруссии к соревнованиям.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беларусь росіяни спортсмени
NEWS
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
Отбросили врага. Сырский на ставке доложил Зеленскому об успехах на фронте
DAILY
Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Больше не фаворит. Почему Эрдоган может проиграть выборы в Турции и потерять власть