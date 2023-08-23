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Росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах, можуть бути нові інциденти, - експерт

Середа 23 серпня 2023 09:46
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Росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах, можуть бути нові інциденти, - експерт Фото: експерт вважає, що росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах, можуть бути нові інциденти (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Данило Крамаренко
Експерт: Олександр Коваленко

Російським окупантам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони перемістили авіацію якомога далі, але є й інші об'єкти, куди "щось може прилетіти". Тому можуть бути нові інциденти.

Про це РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

За його словами, атаки на території Росії стали настільки частими, що "немає сенсу вдавати, ніби Україна ні до чого".

Коваленко додав, що ми бачимо, як останнім часом збільшується кількість інцидентів, особливо щодо стратегічної авіації.

"Здається, після "Енгельса" у 2022-му була пауза, а тепер один аеродром за іншим. Якось росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони, звичайно, відігнали авіацію подалі, але є й інші об'єкти, куди щось може прилетіти. Тож чекатимемо нових інцидентів", - зазначив експерт.

Атаки дронів на аеродроми РФ

Нагадаємо, 19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сільці" у Новгородській області.

А 21 серпня у Калузькій області Росії нібито сталася чергова атака безпілотників. Зокрема, на аеродром "Шайковка".

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