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Россиянам становится опасно на своих аэродромах, могут быть новые инциденты, - эксперт

Среда 23 августа 2023 09:46
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Россиянам становится опасно на своих аэродромах, могут быть новые инциденты, - эксперт Фото: эксперт считает, что россиянам становится опасно на своих аэродромах, могут быть новые инциденты (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Коваленко

Российским оккупантам становится опасно на своих аэродромах. Они переместили авиацию как можно дальше, но есть и другие объекты, куда "что-нибудь может прилететь". Поэтому могут быть новые инциденты.

Об этом РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, атаки на территории России стали настолько частыми, что "нет смысла притворяться, будто Украина ни при чем".

Коваленко добавил, что мы видим, как в последнее время увеличивается количество инцидентов, особенно по стратегической авиации.

"Кажется, после Энгельса в 2022-м была пауза, а теперь один аэродром за другим. Однажды россиянам становится опасно на своих аэродромах. Они, конечно, отогнали авиацию подальше, но есть и другие объекты, куда что-то может прилететь. Будем ждать новых инцидентов", - отметил эксперт.

Атаки дронов на аэродромы РФ

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сельцы" в Новгородской области.

А 21 августа в Калужской области России якобы произошла очередная атака беспилотников. В частности, на аэродром "Шайковка".

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