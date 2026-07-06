Росіянам пропонують тепер заправляти авто за юані у Китаї

На тлі паливної кризи у РФ мешканцям Забайкалля почали пропонувати заправлятися в Китаї. У чатах міст Забайкальського краю з’явилися десятки оголошень про заправку автомобілів у сусідній країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Осторожно.Новости ".

Зокрема, мешканцям Забайкальська та Чити обіцяють перевезти автомобіль до китайської Маньчжурії, заправити його та повернути власнику. Вартість палива в оголошеннях коливається від 66 рублів за літр дизеля (при оплаті в юанях) до 97 рублів за літр бензину АІ-95.

Також можна заправити каністри об’ємом до 10 літрів, однак їх вивезення через китайську митницю не гарантовано.

Російські Телеграм-канали повідомляють, що Забайкальський край переживає гострий дефіцит палива з кінця червня. У регіоні діє режим підвищеної готовності, продаж бензину фізичним особам обмежено 15 літрами на добу, а на заправках вишиковуються багатокілометрові черги, які видно

У рамках боротьби з паливною кризою керівництво краю планувало обмежити рух усіх вантажівок, крім бензовозів, дорогами регіону та через прикордонний перехід

Важливо зазначити, що "Забайкальськ" - один із ключових маршрутів імпорту товарів із Китаю. Однак після втручання федеральної влади ці плани було скасовано.