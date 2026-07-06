Россиянам предлагают теперь заправлять авто за юани в Китае
На фоне топливного кризиса в РФ жителям Забайкалья стали предлагать заправляться в Китае. В чатах Забайкальского края появились десятки объявлений о заправке автомобилей в соседней стране.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Осторожно.Новости".
В частности, жителям Забайкальска и Читы обещают перевезти автомобиль в китайскую Маньчжурию, заправить его и вернуть владельцу. Стоимость топлива в объявлениях колеблется от 66 рублей за литр дизеля (при оплате в юанях) до 97 рублей за литр бензина АИ-95.
Также можно заправить канистры объемом до 10 литров, однако их вывоз через китайскую таможню не гарантирован.
Российские Телеграмм-каналы сообщают, что Забайкальский край испытывает острый дефицит топлива с конца июня. В регионе действует режим повышенной готовности, продажа бензина физическим лицам ограничена 15 литрами в сутки, а на заправках выстраиваются многокилометровые очереди, которые видны.
В рамках борьбы с топливным кризисом руководство края планировало ограничить движение всех грузовиков, кроме бензовозов, по дорогам региона и через пограничный переход.
Важно отметить, что "Забайкальск" – один из ключевых маршрутов импорта товаров из Китая. Однако после вмешательства федеральных властей эти планы были отменены.
Контекст новости
Большие проблемы с бензином в РФ начались после масштабных ударов ВСУ по НПЗ оккупантов в тылу. При этом украинские беспилотники атакуют российскую энергетическую инфраструктуру "с беспрецедентной скоростью", пишет FT.
Только на конец июня 2026 года украинские беспилотники успешно поразили восемь из десяти крупнейших НПЗ в России, что существенно подорвало общие объемы вражеской переработки нефти.