Росіянам без попередження заблокували популярний перекладач

Росіяни та білоруси не можуть скористатися популярним перекладачем DeepL. Його заблокували на території РФ і РБ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Moscow Times .

За даними видання, росіяни та білоруси скаржаться, що замість перекладу в DeepL вони бачать повідомлення: "Цей сервіс недоступний у вашому регіоні". Громадяни двох країн також не можуть скористатися додатком.

При цьому в компанії не пояснили, чому перекладач був заблокований.

Як пише The Moscow Times, понад півмільярда людей по всьому світу користувалися послугами компанії.

Що відомо про DeepL

DeepL - це популярний онлайн-перекладач, розроблений німецькою компанією DeepL GmbH. Він заснований на технології штучного інтелекту та нейромережевих алгоритмах.

Засновником і гендиректором компанії DeepL GmbH є польський бізнесмен Ярослав Кутиловські.

З моменту запуску в 2017 році DeepL швидко став популярним завдяки своїй здатності "розуміти" контекст тексту і видавати граматично і стилістично коректні фрази.