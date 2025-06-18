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Россиянам без предупреждения заблокировали популярный переводчик

Среда 18 июня 2025 17:27
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Россиянам без предупреждения заблокировали популярный переводчик Иллюстративное фото: в РФ перестал работать DeepL (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне и белорусы не могут воспользоваться популярным переводчиком DeepL. Его заблокировали на территории РФ и РБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

По данным издания, россияне и белорусы жалуются, что вместо перевода в DeepL они видят сообщение: "Этот сервис недоступен в вашем регионе". Граждане двух стран также не могут воспользоваться приложением.

При этом в компании не объяснили, почему переводчик был заблокирован.

Как пишет The Moscow Times, более полумиллиарда человек по всему миру пользовались услугами компании.

Что известно о DeepL

DeepL - это популярный онлайн-переводчик, разработанный немецкой компанией DeepL GmbH. Он основан на технологии искусственного интеллекта и нейросетевых алгоритмах.

Создателем и гендиректором компании DeepL GmbH является польский бизнесмен Ярослав Кутыловски.

С момента запуска в 2017 году DeepL быстро стал популярным благодаря своей способности "понимать" контекст текста и выдавать грамматически и стилистически корректные фразы.

К слову, в декабре прошлого года власти России заблокировали Viber. Они посчитали, что приложение якобы нарушает российские законы.

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