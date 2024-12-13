В Росії заблокували Viber

Роскомнадзор оголосив про блокування Viber. Застосунок від сьогодні не працюватиме на всій території Російської Федерації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Роскомнадзор пояснив це тим, що застосунок Viber нібито порушує закони, виконання яких потрібне "для запобігання загрозам використання месенджера в терористичних та екстремістських цілях, вербування громадян для їх вчинення, продажу наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації". Депутат Держдуми Антон Немкін також зауважив, що досі нібито не сплачено штрафи, які були виписані Viber. Їх сума за останні два роки перевищила 1,8 млн рублів (17 тисяч доларів).