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Росіянам почали вручати повістки на кордоні з Грузією

Фото: росіянам почали вручати повістки на кордоні з Грузією (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадяни Росії, які підлягають призову та хочуть виїхати з країни, вже почали отримувати повістки на кордоні з Грузією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на неназваного співробітника прес-служби голови Північної Осетії у коментарі "ТАСС".

"На кордоні з Грузією працює оперативна група по призову, серед них представники військкомату та органи представницької влади. Вони на виїзді перевіряють, чи військовозобов'язана людина, чи підлягає призову. Якщо є дані про те, що підлягає призову, то в цьому випадку їй вручають повістку", - заявив співрозмовник видання.

При цьому в Міноборони РФ сьогодні, 27 вересня, заявляли, що ще не зверталися до держорганів Грузії, Казахстану та інших країн з проханням про примусове повернення громадян Росії, які там знаходяться.

Нагадаємо, після оголошення президентом РФ Володимиром Путіним "часткової мобілізації", росіяни почали масово виїжджати з країни. Зокрема, великі черги було зафіксовано на кордоні Грузії та РФ.

На КПП "Верхній Ларс" вже планують розгорнути мобілізаційний пункт військкомату.

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