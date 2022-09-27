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Россиянам начали вручать повестки на границе с Грузией

Фото: россиянам начали вручать повестки на границе с Грузией (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Подлежащие призыву граждане России, которые хотят выехать из страны, уже начали получать повестки на границе с Грузией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного сотрудника пресс-службы главы Северной Осетии в комментарии "ТАСС".

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", - заявил собеседник издания.

При этом в Минобороны РФ сегодня, 27 сентября, заявляли, что еще не обращались к госорганам Грузии, Казахстана и других стран с просьбой о принудительном возвращении находящихся там граждан России.

Напомним, после объявления президентом РФ Владимиром Путиным "частичной мобилизации", россияне начали массово выезжать из страны. В частности, большие очереди были зафиксированы на границе Грузии и РФ.

На КПП "Верхний Ларс" уже планируют развернуть мобилизационный пункт военкомата.

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