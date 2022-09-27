Россиянам начали вручать повестки на границе с Грузией

Подлежащие призыву граждане России, которые хотят выехать из страны, уже начали получать повестки на границе с Грузией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на неназванного сотрудника пресс-службы главы Северной Осетии в комментарии " ТАСС ".

"На границе с Грузией работает оперативная группа по призыву, в их числе представители военкомата и органы представительной власти. Они на выезде проверяют, военнообязанный ли человек, подлежит ли призыву. Если есть данные о том, что подлежит призыву, то в этом случае ему вручают повестку", - заявил собеседник издания.

При этом в Минобороны РФ сегодня, 27 сентября, заявляли, что еще не обращались к госорганам Грузии, Казахстана и других стран с просьбой о принудительном возвращении находящихся там граждан России.