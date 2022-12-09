Росіянам небезпечно навіть в тилу. В ЗСУ зробили заяву на тлі вибухів на авіабазах РФ

"Як помітно з новин "Бавовнятко" ходить по аеродромах і окупанти кудись "зникли". Але не зникли, військовою термінологією це називається розосередилися. По різних аеродромах вони порозтягували свої стратегічну авіацію, де це тільки можливо. Зокрема, де є злітно-посадкові смуги, які вони можуть використовувати", - розповів Ігнат.

За його словами, поки авіаційна активність ворога невелика.

"Ті військові та цивільні росіяни, які казали, що "спецоперація" мене не стосується", то тепер вже зрозуміло, що нікуди вони не дінуться від війни. Від тих наслідків російської агресії, яку засуджує весь світ. Вона тепер буде стосуватися кожного. Тепер ніде не можна бути в безпеці. Ми ж бачили не перші такі "Бавовнятка". Був Крим та аеродром "Міллєрово" (в Ростовській області - ред.) на початку агресії", - зазначив Ігнат.

Він акцентував, що всі ці інциденти на російській території мають психологічний влив на цивільних та військових РФ.

"Бачимо, що у Бєлгороді теж зі світлом проблеми, з нафтобазами. Чомусь так трапляється. Тому це повинно бути серйозним психологічним фактором впливу, крім військового на населення Росії та її військових. Що тепер не зрозуміло, чи буде безпечно навіть у їх тилових регіонах", - підсумував Ігнат.

"Бавовна" в Росії

Нагадаємо, що останнім часом на російських авіабазах почали траплятися вибухи. Зокрема, такі інциденти були зафіксовані на авіабазах "Енгельс" та "Дягілєво".

Після стало відомо, що росіяни перемістили 10 своїх літаків, якими вони, зокрема, випускають ракети по містах України, з "Дягілєво".

Хоч окупанти і звинувачують Україну у причетності до цих вибухів, в ЗСУ, наприклад жодним чином не підтверджували свою причетність, а лише нагадали росіянам, що вони не дотримуються правил безпеки.

Втім, як пише видання Politico, посилаючись на анонімні українські джерела, Україна нібито могли завдати ударів по авіабазах РФ модифікованими радянськими дронами.

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