Росіянам, які використовували українців для створення міграційної кризи в ЄС, оголосили підозру

Правоохоронці повідомили про підозру ватажкам окупаційної влади, які займалися депортацією українців. Після цього громадян України використовували для створення міграційної кризи в ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на двох ватажків з окупаційного "МВС РФ Запорізькій області", які займалися депортацією українців", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у відомстві, мова йде про двох росіян - Миколу Опришка, який очолює загарбницьку установу, та його підлеглого, керівника "міграційного управління" Костянтина Разигріна.

Організували депортацію українців

Чоловіки організували примусові вивезення мешканців тимчасово захопленої частини території Запоріжжя до Ростовської області, а потім - до північно-західного кордону Росії з Латвією.

"За наявними даними, таким чином рашисти намагалися створити штучну міграційну напругу у країнах Євросоюзу", - пояснюють в СБУ.

Людей змушували йти пішки до прикордонних застав Латвії під виглядом біженців до ЄС, а у разі спротиву потерпілим погрожували розстрілом та репресіями проти їхніх близьких родичів, які залишились на тимчасово окупованій частині України.

Нелегкий "маршрут" українців

"Маршрут" депортованих українців пролягав через Мелітополь, з якого потім вивозили до "перевалочного табору" в селищі Синявське Ростовської області.

Там потерпілих об’єднували в групи для подальшого «конвоювання» до прикордонних територій Росії, зокрема Псковської області, що межує з Латвією.

Після депортації людей рашисти розграбовували оселі українців та приватне майно.

Окремі випадки знущання

Задокументовано, як рашисти викрали 74-річного мешканця тимчасово окупованого міста Пологи на Запоріжжі з його власної оселі.

Потім літню людину вивезли в лісопосадку за 10 кілометрів від кордону з ЄС, де з іншими "біженцями" гнали у напрямку однієї з прибалтійських країн.

Оголошення підозри

Слідчі повідомили рашистам про підозру за порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

"Тривають комплексні заходи для притягнення обох фігурантів до відповідальності за злочини проти українців. Зловмисників буде знайдено і покарано", - поінформували в СБУ.