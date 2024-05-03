Россиянам, использовавшим украинцев для создания миграционного кризиса в ЕС, объявили подозрение

Правоохранители сообщили о подозрении вожакам оккупационных властей, которые занимались депортацией украинцев. После этого граждан Украины использовали для создания миграционного кризиса в ЕС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Служба безопасности собрала доказательную базу на двух предводителей из оккупационного "МВД РФ Запорожской области", занимавшихся депортацией украинцев", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ведомстве, речь идет о двух россиянах - Николае Опришке, возглавляющем захватническое учреждение, и его подчиненном, руководителе "миграционного управления" Константине Разыгрине.

Организовали депортацию украинцев

Мужчины организовали принудительные вывозы жителей временно захваченной части территории Запорожья в Ростовскую область, а затем - к северо-западной границе России с Латвией.

"По имеющимся данным, таким образом рашисты пытались создать искусственное миграционное напряжение в странах Евросоюза", - объясняют в СБУ.

Людей заставляли идти пешком в пограничные заставы Латвии под видом беженцев в ЕС, а в случае сопротивления потерпевшим угрожали расстрелом и репрессиями против их близких родственников, оставшихся на временно оккупированной части Украины.

Нелегкий "маршрут" украинцев

"Маршрут" депортированных украинцев пролегал через Мелитополь, из которого затем вывозили в "перевалочный лагерь" в поселке Синявское Ростовской области.

Там пострадавших объединяли в группы для дальнейшего «конвоирования» к приграничным территориям России, в частности, Псковской области, граничащей с Латвией.

После депортации людей рашисты разграбили дома украинцев и частное имущество.

Частные случаи издевательства

Задокументировано, как решисты похитили 74-летнего жителя временно оккупированного города Пологи на Запорожье из его собственного дома.

Затем пожилого человека вывезли в лесопосадку в 10 километрах от границы с ЕС, где с другими "беженцами" гнали в направлении одной из прибалтийских стран.

Объявление подозрения

Следователи сообщили рашистам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

"Продолжаются комплексные меры по привлечению обоих фигурантов к ответственности за преступления против украинцев. Злоумышленники будут найдены и наказаны", - проинформировали в СБУ.