Россиянам, использовавшим украинцев для создания миграционного кризиса в ЕС, объявили подозрение
Правоохранители сообщили о подозрении вожакам оккупационных властей, которые занимались депортацией украинцев. После этого граждан Украины использовали для создания миграционного кризиса в ЕС
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Служба безопасности собрала доказательную базу на двух предводителей из оккупационного "МВД РФ Запорожской области", занимавшихся депортацией украинцев", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, речь идет о двух россиянах - Николае Опришке, возглавляющем захватническое учреждение, и его подчиненном, руководителе "миграционного управления" Константине Разыгрине.
Организовали депортацию украинцев
Мужчины организовали принудительные вывозы жителей временно захваченной части территории Запорожья в Ростовскую область, а затем - к северо-западной границе России с Латвией.
"По имеющимся данным, таким образом рашисты пытались создать искусственное миграционное напряжение в странах Евросоюза", - объясняют в СБУ.
Людей заставляли идти пешком в пограничные заставы Латвии под видом беженцев в ЕС, а в случае сопротивления потерпевшим угрожали расстрелом и репрессиями против их близких родственников, оставшихся на временно оккупированной части Украины.
Нелегкий "маршрут" украинцев
"Маршрут" депортированных украинцев пролегал через Мелитополь, из которого затем вывозили в "перевалочный лагерь" в поселке Синявское Ростовской области.
Там пострадавших объединяли в группы для дальнейшего «конвоирования» к приграничным территориям России, в частности, Псковской области, граничащей с Латвией.
После депортации людей рашисты разграбили дома украинцев и частное имущество.
Частные случаи издевательства
Задокументировано, как решисты похитили 74-летнего жителя временно оккупированного города Пологи на Запорожье из его собственного дома.
Затем пожилого человека вывезли в лесопосадку в 10 километрах от границы с ЕС, где с другими "беженцами" гнали в направлении одной из прибалтийских стран.
Объявление подозрения
Следователи сообщили рашистам о подозрении за нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц.
"Продолжаются комплексные меры по привлечению обоих фигурантов к ответственности за преступления против украинцев. Злоумышленники будут найдены и наказаны", - проинформировали в СБУ.
Депортация украинцев
С начала войны, российские террористы принудительно вывозят украинских взрослых и детей с оккупированных территорий в РФ и Белоруссию.
Так, нарушение правил обычаев войны кремлевским режимом привело к тому, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львово-Беловой, поскольку они виновны в депортации украинцев в РФ.
Следует отметить, что на временно оккупированных территориях Луганской области россияне расселяют коллаборантов в квартиры депортированных украинцев.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.