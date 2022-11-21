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Росіянам було не весело. Чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем

Фото: чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Ще одна військова база російських окупантів була ліквідована у селищі Веселе у Мелітопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств", - написав він.

Федоров зазначив, що в офісній будівлі проживав особовий склад росіян, а поруч з нею дислокувалася їхня військова техніка.

Місцеві мешканці повідомляють про суттєві руйнування внаслідок вибухів.

РБК-Україна повідомляло, що вчора поблизу залізничної станції в районі селища Веселе пролунало кілька вибухів.

Раніше у селі Миронівка під Мелітополем спалили будинок культури разом із російським прапором.

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