Росіянам було не весело. Чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем

Ще одна військова база російських окупантів була ліквідована у селищі Веселе у Мелітопольському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
"Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств", - написав він.
Федоров зазначив, що в офісній будівлі проживав особовий склад росіян, а поруч з нею дислокувалася їхня військова техніка.
Місцеві мешканці повідомляють про суттєві руйнування внаслідок вибухів.
РБК-Україна повідомляло, що вчора поблизу залізничної станції в районі селища Веселе пролунало кілька вибухів.
Раніше у селі Миронівка під Мелітополем спалили будинок культури разом із російським прапором.
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