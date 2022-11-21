Росіянам було не весело. Чергова ворожа база ліквідована у Веселому під Мелітополем

"Вчора ввечері у тимчасово окупованому селищі Веселому ворогу точно було не весело - зафіксовано 3 потужні вибухи. За уточненою інформацією рашисти невдало покурили на своїй же військовій базі, яка розміщувалась на території одного із фермерських господарств", - написав він.

Федоров зазначив, що в офісній будівлі проживав особовий склад росіян, а поруч з нею дислокувалася їхня військова техніка.

Місцеві мешканці повідомляють про суттєві руйнування внаслідок вибухів.