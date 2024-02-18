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Росіян зранку обстріляли з артилерії Нікопольський район, є постраждалий

Фото: Росіян зранку обстріляли з артилерії Нікопольський район, є постраждалий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи зранку, 18 лютого, обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з артилерії. Внаслідок ударів є постраждалий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака.

Терористи запустили по Мирівській громаді Нікопольського району з десяток артилерійських снарядів. 

"На жаль, є постраждалий. Це 56-річний чоловік. У нього осколкове поранення голови та перелам передпліччя. Лікарі оцінюють його стан як середній", - розповів Лисак. 

Обстріли Нікополя та Нікопольського району 

Нікополь - місто в Дніпропетровській області, що розташовується на березі Дніпра. Наразі воно перебуває під постійними обстрілами окупантів, які атакують місто з іншого берега річки та б'ють з тимчасово захопленого Енергодару Запорізької області.

Нещодавно росіяни дронами-камікадзе і з артилерії обстріляли два райони в Дніпропетровській області. Унаслідок цього постраждала людина.

Також ще двоє людей отримали поранення внаслідок удару росіянами дроном по території Марганецької громади на Нікопольщині, вчора, 17 лютого. 

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