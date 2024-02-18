Россиян утром обстреляли из артиллерии Никопольский район, есть пострадавший

Террористы запустили по Мировской громаде Никопольского района с десяток артиллерийских снарядов.

"К сожалению, есть пострадавший. Это 56-летний мужчина. У него осколочное ранение головы и перелом предплечья. Врачи оценивают его состояние как среднее", - рассказал Лысак.

Обстрелы Никополя и Никопольского района

Никополь - город в Днепропетровской области, который располагается на берегу Днепра. Сейчас он находится под постоянными обстрелами оккупантов, которые атакуют город с другого берега реки и бьют из временно захваченного Энергодара Запорожской области.

Недавно россияне дронами-камикадзе и из артиллерии обстреляли два района в Днепропетровской области. В результате пострадал человек.

Также еще два человека получили ранения в результате удара россиянами дроном по территории Марганецкой общины на Никопольщине, вчера, 17 февраля.