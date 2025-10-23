Росіян закликають "передати бюджету" особисті заощадження

Російська влада рекомендує громадянам купувати ОФЗ і золото замість валюти, щоб "зберігати кошти", одночасно використовуючи ці заходи для покриття дефіциту бюджету та фінансування війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Центру протидії дезінформації.

Російський заступник міністра фінансів закликав громадян інвестувати в облігації федеральної позики (ОФП) і золото, уникаючи валютних заощаджень.

Офіційно ці рекомендації подаються як спосіб збереження коштів, однак на практиці вони слугують інструментом покриття рекордного дефіциту бюджету і продовження військових витрат коштом населення.

За планом Кремля, у 2025-2028 роках держборг буде щорічно нарощуватися на трильйони рублів, тоді як доходи падають під тиском санкцій, а витрати на війну зростають.

ОФП стають критично необхідними: чим більше росіяни купують державні папери, тим довше режим може підтримувати військові операції.

Переведення заощаджень у держборг, відмова від валюти та рекомендації зберігати золото є елементами мобілізаційної економіки й прямого фінансового тиску на громадян.

Для вкладників це створює ризики інфляції, валютних обмежень, можливих заморозок рахунків і посиленого контролю над приватними коштами. Формула проста: ресурси населення перерозподіляються на користь фронту, ціною їхнього добробуту.

З падінням доходів від нафти та газу влада щосили шукає джерела для продовження війни, демонструючи відсутність наміру завершити конфлікт. Заклик купувати ОФП стає продовженням політики перерозподілу коштів з кишень громадян у військову машину Кремля.

Раніше вже фіксувалися масові урізання "підйомних" для новобранців і заморожування пенсійного фонду в регіонах, що також пов'язано зі зростанням боргового фінансування війни.