Россиян призывают "передать бюджету" личные сбережения

Россия, Четверг 23 октября 2025 07:20
Россиян призывают "передать бюджету" личные сбережения Иллюстративное фото: россиян призывают "передать бюджету" личные сбережения (sputnik.by)
Автор: Никончук Анастасия

Российские власти рекомендуют гражданам покупать ОФЗ и золото вместо валюты, чтобы "сохранять средства", одновременно используя эти меры для покрытия дефицита бюджета и финансирования войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации.

Российский заместитель министра финансов призвал граждан инвестировать в облигации федерального займа (ОФЗ) и золото, избегая валютных сбережений.

Официально эти рекомендации подаются как способ сохранения средств, однако на практике они служат инструментом покрытия рекордного дефицита бюджета и продолжения военных расходов за счет населения.

По плану Кремля, в 2025–2028 годах госдолг будет ежегодно наращиваться на триллионы рублей, в то время как доходы падают под давлением санкций, а расходы на войну растут.

ОФЗ становятся критически необходимыми: чем больше россияне покупают государственные бумаги, тем дольше режим может поддерживать военные операции.

Перевод сбережений в госдолг, отказ от валюты и рекомендации хранить золото являются элементами мобилизационной экономики и прямого финансового давления на граждан.

Для вкладчиков это создает риски инфляции, валютных ограничений, возможных заморозок счетов и усиленного контроля над частными средствами. Формула простая: ресурсы населения перераспределяются в пользу фронта, ценой их благосостояния.

С падением доходов от нефти и газа власти изо всех сил ищут источники для продолжения войны, демонстрируя отсутствие намерения завершить конфликт. Призыв покупать ОФЗ становится продолжением политики перераспределения средств из карманов граждан в военную машину Кремля.

Ранее уже фиксировались массовые урезания «подъемных» для новобранцев и заморозка пенсионного фонда в регионах, что также связано с ростом долгового финансирования войны.

Напоминаем, что Россия не сможет реализовать ядерное нападение из-за противодействия Китая и других стран, при этом население боится возможных поставок США крылатых ракет Tomahawk Украине. Кремль активно использует ядерные угрозы как ответ на обсуждение поставок этих ракет и привлекает к пропаганде даже белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы поддерживать напряжение и устрашение внутри страны.

Отметим, что Россия активно ищет наемников за рубежом, сосредоточив усилия на странах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, при этом вербовка проводится под прикрытием сотрудничества с местными властями и охранными структурами.

