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Росіян закликали на кілька днів виїхати з міста в Белгородській області (перехоплення)

Фото: росіян попросили виїхати з Бєлгородської області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Мешканців міста Муром Бєлгородської області РФ "попросили" виїхати на кілька днів з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Українські розвідники перехопили розмову мешканки Російської Федерації з Щебекінського району, Бєлгородської області щодо вказівки влади покинути населений пункт на декілька днів.

За словами росіянки, сільська адміністрація ходила по дворах та закликала людей виїхати на три дні з населеного пункту. Людям пропонували переїхати тимчасово до Бєлгорода чи до родичів в інші міста.

 

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти скинули одразу три авіабомби за день на Бєлгородську область.

Ми також писали, що сьогодні жителі Бєлгородської області жаліються на обстріли. В деяких житлових будинках є руйнування.

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