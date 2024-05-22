Росіян закликали на кілька днів виїхати з міста в Белгородській області (перехоплення)

Нагадаємо, нещодавно російські окупанти скинули одразу три авіабомби за день на Бєлгородську область.

Ми також писали, що сьогодні жителі Бєлгородської області жаліються на обстріли. В деяких житлових будинках є руйнування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.